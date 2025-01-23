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Житель Башкирии может накопить на дом в среднем более чем за семь лет

Среднестатистический житель Башкирии с зарплатой 67,5 тыс. руб. сможет накопить на собственный дом стоимостью 6,15 млн руб. за 7,6 года, откладывая для этой цели всю зарплату и не прибегая к ипотеке и рассрочкам, следует из опубликованных на портале «Мир квартир» данных. По доступности жилья республика находится на 51-м месте среди регионов страны.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Быстрее всего — за 3,4 года — можно накопить на собственный дом в Еврейском автономном округе и Магаданской области. В Архангельской области для этого потребуется 3,8 года, а также в Чукотском автономном округе — четыре года.

Дольше всего откладывать деньги на покупку жилья придется жителям Дагестана (26,3 года), Ингушетии (25,6) и Чечни (23,4).

Средний россиянин при зарплате 86,58 тыс. руб. сможет накопить на дом стоимостью 7,43 млн руб. в течение 7,1 года.

Майя Иванова

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