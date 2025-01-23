Песков допустил интервью Путина американскому журналисту Лексу Фридману

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может дать интервью американскому журналисту Лексу Фридману, однако это «не не вопрос ближайшей перспективы». По словам пресс-секретаря, Кремль находится в контакте с господином Фридманом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и журналист Лекс Фридман

Фото: @lexfridman Президент США Дональд Трамп и журналист Лекс Фридман

Фото: @lexfridman

«Ну, мы действительно с ним на связи, он выходил на нас, сказал, что хотел бы приехать в Москву и обсудить возможность интервью с президентом. Он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос «Ъ».

Он отметил, что Лекс Фридман будет одним из тех интервьюеров, которых будет рассматривать Кремль и предлагать президенту. «Но пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет»,— добавил пресс-секретарь.

В начале января Лекс Фридман (при рождении Алексей Федотов) опубликовал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. О планах посетить Россию для интервью с Владимиром Путиным американский журналист сообщил сегодня, 23 января. Сроков возможной поездки он не назвал. Ранее господин Фридман также брал интервью у миллиардера Илона Маска, президента США Дональда Трампа и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.