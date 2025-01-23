Региональное правительство сможет определять методику расчета и максимальную плату за парковку

Депутаты регионального парламента в первом чтении рассмотрели и приняли законопроект губернатора Прикамья «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере дорожной деятельности». Как указано в пояснительной записке, инициатива в том числе предусматривает передачу краевому правительству полномочий по определению методики расчета платы за использование платных парковок, расположенных на дорогах общего пользования местного значения, а также по установлению максимального размера платежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас краевое правительство определяет только методику и максимальный размер платы за парковки на дорогах регионального или межмуниципального значения. Для дорог местного значения методика разрабатывается и принимается на муниципальном уровне. Перераспределение полномочий, согласно пояснительной записке, связано с изменением федерального законодательства. Во втором чтении инициативу губернатора планируется рассмотреть в феврале.

Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что региональные власти обсуждают возможность перераспределения полномочий по организации и эксплуатации платных парковок в Перми с муниципального уровня на краевой.