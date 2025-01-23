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В Ростовской области снизились цены на бензин

В период с 14 по 20 января Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной статистики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За неделю стоимость бензина АИ-92 снизилась на 7 коп. — до 55,9 руб. за литр, АИ-95 — на 3 коп. до 62,08 руб. за литр. У бензина АИ-98 и выше цена осталась на прежнем уровне — 80,91 руб. за литр.

В среднем литр бензина в Южном федеральном округе стоит 63,27 руб., литр дизельного топлива — 67,34 руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об увеличении с 1 января штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ. Рост процентной ставки связан с ростом ключевой ставки.

Ева Китаева

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