В Ростовской области снизились цены на бензин
В период с 14 по 20 января Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной статистики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За неделю стоимость бензина АИ-92 снизилась на 7 коп. — до 55,9 руб. за литр, АИ-95 — на 3 коп. до 62,08 руб. за литр. У бензина АИ-98 и выше цена осталась на прежнем уровне — 80,91 руб. за литр.
В среднем литр бензина в Южном федеральном округе стоит 63,27 руб., литр дизельного топлива — 67,34 руб.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об увеличении с 1 января штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ. Рост процентной ставки связан с ростом ключевой ставки.