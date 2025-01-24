Прокурор Ярославской области взял на контроль ремонт ТЮЗа

В Ярославле прокуратура поставила на контроль ремонт Ярославского театра юного зрителя, выполняющийся за счет федеральных и областных средств. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена ТЮЗа после ремонта

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Сцена ТЮЗа после ремонта

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2024 года ремонт театра был завершен. Открытие состоится в сентябре 2025 года, до этого времени будут проведены работы по восстановлению пожарной сигнализации, поставке мебели и светового оборудования.

В здании театра побывал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий и представители «Народного фронта». Они осмотрели обновленные помещения и системы.

«Прокурор области обратил внимание представителей заказчика и подрядной организации (прим.: ООО "Виннер") на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства при сдаче объекта, включая вопросы надлежащего функционирования вентиляции, пожарной сигнализации и иных систем жизнеобеспечения здания, а также предупредил о персональной ответственности за допущенные нарушения»,— сообщили в прокуратуре области.

Напомним, что капитальный ремонт здания государственного театра юного зрителя им. В.С. Розова начался в июне 2022 года. Работы проводились по нацпроекту «Культура», из федерального бюджета было выделено 800 млн руб., еще 200 млн — из областного. Вопросы целевого расходования бюджетных средств прокуратура также поставила на контроль.

Алла Чижова