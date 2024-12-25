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Ярославский ТЮЗ откроется для зрителей в сентябре 2025 года

В Ярославле завершился ремонт Театра юного зрителя, показ спектаклей возобновится в сентябре 2025 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила и.о. министра культуры Ирина Ширшова.

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Ярославский ТЮЗ

Ярославский ТЮЗ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Обновленный интерьер ТЮЗа

Обновленный интерьер ТЮЗа

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

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Ярославский ТЮЗ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Обновленный интерьер ТЮЗа

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Капитальный ремонт здания государственного театра юного зрителя им. В.С. Розова начался в июне 2022 года. Работы проводились по нацпроекту «Культура», из федерального бюджета было выделено 800 млн руб., еще 200 млн — из областного.

Госпожа Ширшова рассказала, что отремонтировали крышу, административные помещения, заменили витражные окна, инженерные сети, в том числе отопление, вентиляционные камеры, механику сцен, отреставрировали скульптуры. Заменены кресла в зрительных залах, паркет в фойе. Здание теперь может принимать зрителей с ограниченными возможностями: на входе и внутри установлены пандусы, есть и подъемник на второй этаж. Вместимость залов не изменилась. На настоящий момент все работы в рамках капитального ремонта приняты.

«В сентябре 2025 года в ТЮЗе начнут показывать спектакли. Как только мы оснастим здание пожарной сигнализацией, слаботочными системами, рамками металлоискателей, включим всю автоматику, чтобы вентиляция вся работала корректно и проверим противопожарный занавес»,— прокомментировала Ирина Ширшова.

Она добавила, что до начала показа спектаклей труппы ТЮЗа и Театра кукол, который тоже располагается в здании, подготовят новый репертуар и обновят декорации, так как за три года нахождения на складе их внешний вид ухудшился. При этом в здании уже могут репетировать группы до 50 человек. Сегодня на здании театра включили новую подсветку, ее символический пуск провел губернатор Михаил Евраев.

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