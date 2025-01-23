В Челябинской области задержали трех подозреваемых в ипотечном мошенничестве

Полиция задержала трех жителей Челябинской области. Их подозревают в мошенничестве при оформлении ипотеки и хищении у банка около 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По версии следствия, в январе 2024 года шесть подозреваемых оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости. Предварительно они завысили стоимость объекта, после чего похитили полученные от банка деньги.

Задержанные временно находятся в следственных изоляторах. В их домах в Коркино, а также в Еткульском и Еманжелинском районах, проведены обыски. Полиция изъяла у подозреваемых деньги, банковские карты, телефоны и оружейные патроны.

Ольга Воробьева