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В Челябинской области задержали трех подозреваемых в ипотечном мошенничестве

Полиция задержала трех жителей Челябинской области. Их подозревают в мошенничестве при оформлении ипотеки и хищении у банка около 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По версии следствия, в январе 2024 года шесть подозреваемых оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости. Предварительно они завысили стоимость объекта, после чего похитили полученные от банка деньги.

Задержанные временно находятся в следственных изоляторах. В их домах в Коркино, а также в Еткульском и Еманжелинском районах, проведены обыски. Полиция изъяла у подозреваемых деньги, банковские карты, телефоны и оружейные патроны.

Ольга Воробьева

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