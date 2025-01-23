В декабре 2024 года инфляция в Свердловской области выросла до 10%

Инфляция в Свердловской области в декабре 2024 года ускорилась после 9,2% в ноябре и составила 10%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре в Свердловской области ускорился рост цен на помидоры, лук, морковь и капусту

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В декабре в Свердловской области ускорился рост цен на помидоры, лук, морковь и капусту

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как и в прошлом месяце, инфляцию на Среднем Урале связывают с общим ослаблением курса рубля, ростом издержек производителей продуктов питания и поставщиков услуг и сокращением отдельных видов непродовольственных товаров.

По данным Уральского ГУ Банка России, снижение предложения топлива на внутрироссийском рынке привело к более быстрому удорожанию популярных марок бензина. Кроме того, ускорение роста цен затронуло сегмент бытовой техники и электроники: швейные машины, миксеры, холодильники, пылесосы, чайники, утюги и другие товары.

В связи с ростом производителей и поставщиков на оплату труда и логистику в декабре ускорился рост цен на помидоры, лук, морковь и капусту, а также говядину, мясокопчености и пельмени. Подорожала и молочная продукция: молоко, сливки, творог и сыр.

За счет роста заработных плат и закупки оборудования для поддержания и развития сетей увеличилась абонентская плата за интернет и пакет услуг сотовой связи. Кроме того, стала выше стоимость поездок в страны Закавказья, сезонное снижение цен на туры в Турции и ОАЭ стала менее выраженным, чем в прошлом году.

По России инфляция составила в декабре 9,5%. По прогнозу Центробанка снижение инфляции до 4% возможно в 2026 году за счет поддержания жестких денежно-кредитных условий.

Анастасия Таначева