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Коммерсантъ FM
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В Chrome OS получится управлять компьютером с помощью мимики

Американская корпорация Google добавила в операционную систему ChromeOS возможность управлять курсором с помощью мимики. Функция предназначена для повышения доступности платформы и использования учащимися образовательных учреждений.

Для использования нововведения потребуется совместимый Сhromebook с не менее чем 8 ГБ оперативной памяти. Функция работает на базе ИИ и поможет людям с двигательными нарушениями. Ранее компания уже представила инструмент Project Gameface с открытым исходным кодом для управления игровой мышью при помощи мимики.

В ChromeOS есть и другие функции, ориентированные на преподавателей и студентов, объединенных общим названием Class Tools. Они позволяют в режиме реального времени следить за экранами ноутбуков учеников и удаленно просматривать выполненные задания, а также делиться работами учеников со всем классом.

Евгений Федуненко

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