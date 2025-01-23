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обновлено 12:27

Прокуратура не смогла взыскать 920 тыс. рублей с экс-главы Чайковского

Чайковский городской суд отказал местному прокурору в иске о взыскании 920 тыс. руб. с бывшего главы муниципалитета Юрия Вострикова. Как сообщает Properm.ru, соответствующее решение было вынесено 17 января. По мнению надзорного органа, господин Востриков незаконно начислил себе премии и доплаты, поскольку они не были согласованы с городской думой.

Юрий Востриков

Юрий Востриков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Юрий Востриков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Юрий Востриков впервые возглавил Чайковское городское поселение в 2005 году, одержав победу на прямых выборах. В 2008 году господин Востриков переизбрался на второй срок, а в 2014-м возглавил Чайковский муниципальный район. На этой должности он курировал объединение поселений в единый городской округ. После этого, в 2018 году, местные депутаты выбрали Юрия Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета. На этом посту он работал до 2023 года.

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