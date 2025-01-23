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Каждый второй челябинец хочет открыть свой бизнес

55% жителей Челябинска хотят заняться предпринимательством. Еще 34% южноуральцев предпочитают работу в найме. При этом женщины реже мужчин заявляют о желании развивать свой бизнес (49% против 61% соответственно), сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наиболее привлекательной коммерческой сферой оказалась торговля — ее в качестве желаемого бизнеса назвали 8% опрошенных. Далее по популярности — производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия (по 3% респондентов). Еще 2% опрошенных видят возможности открыть бизнес в образовательной сфере и сельском хозяйстве. По 1% челябинцев заинтересованы в открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общественного питания, гостиниц или фитнес-центров.

Жители города с доходом до 50 тыс. руб. чаще хотят заниматься предпринимательством в сферах красоты и искусства (11 и 7% соответственно). Те же, чья выручка составляет от 50 до 100 тыс. руб., заинтересованы в торговом направлении (10%). Горожане с доходом свыше 100 тыс. руб. желают развивать производственный или строительный бизнес (11 и 10%).

Что касается вложений в будущий бизнес, то горожане считают самыми «дорогими» отраслями производство, строительство, фермерство и туризм. По оценкам местных жителей, чтобы начать свое дело в этих направлениях, необходимо в среднем 5 млн руб. инвестиций. На втором месте находятся автосервисы с объемом предполагаемых вложений в 3,5 млн руб. Немногим меньше — 3 млн руб. — челябинцы рассчитывают вложить в частную практику в медицинской сфере. Чтобы открыть IT-бизнес, по мнению опрошенных, нужно в среднем 1 млн руб. Столько же необходимо для предпринимательства в сфере продаж или спорта, считают респонденты.

Виталина Ярховска

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