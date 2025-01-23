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Вокзал Адлера стал лидером по количеству подключений к Wi-Fi в 2024 году

Лидером по количеству подключений к бесплатному Wi-Fi является вокзал Адлера. За 2024 год сервисом воспользовались более 336 тыс. раз, передает пресс-служба РЖД.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Бесплатный Wi-Fi доступен более чем на 400 железнодорожных станциях и вокзалах. В 2024 году к ней подключили 176 станций и вокзалов. В том числе теперь бесплатный Wi-Fi доступен на вокзалах Котлас Южный, Нижневартовск, Лиски и станциях МЦД Новохохловская, Митьково и других», – отмечается в публикации.

Всего за минувший год сервисом воспользовались более 8,6 млн человек, что на 22% больше, чем годом ранее. Лидером по количеству подключений является вокзал Адлера, за ним идут ТПУ Зеленоград-Крюково (МЦД-3) — 192 тыс. подключений и Восточный вокзал Москвы — 135 тыс. подключений.

За минувший год пассажиры скачали через публичный Wi-Fi 3,2 тыс. ТБ данных, что на 28% больше показателей 2023 года. Лидером по этому показателю стал Восточный вокзал Москвы (71,8 ТБ).

Вячеслав Рыжков

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