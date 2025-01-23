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В ФК «Сочи» перешел полузащитник Максим Кайнов

Максим Кайнов перешел из тульского «Арсенала» в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона ФНЛ, сообщила пресс-служба «барсов».

Фото: ФК «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

У сочинского клуба есть право приоритетного выкупа 22-летнего полузащитника по истечении срока арендного соглашения. 

Всего Максим Кайнов сыграл за тульскую команду во всех турнирах 88 матчей и отличился четыре раза.

После 21 матча в ФНЛ «Сочи» набрал 37 очков и занимает 4-е место. Первый матч после зимней паузы сочинцы сыграют на стадионе «Фишт» 3 марта против саратовского «Сокола».

Евгений Леонтьев

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