В ФК «Сочи» перешел полузащитник Максим Кайнов

Максим Кайнов перешел из тульского «Арсенала» в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона ФНЛ, сообщила пресс-служба «барсов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

У сочинского клуба есть право приоритетного выкупа 22-летнего полузащитника по истечении срока арендного соглашения.

Всего Максим Кайнов сыграл за тульскую команду во всех турнирах 88 матчей и отличился четыре раза.

После 21 матча в ФНЛ «Сочи» набрал 37 очков и занимает 4-е место. Первый матч после зимней паузы сочинцы сыграют на стадионе «Фишт» 3 марта против саратовского «Сокола».

Евгений Леонтьев