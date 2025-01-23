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Жителя Нижегородской области осудили за хранение боеприпасов

Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Сатис, обвиненного в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки по ст. 222.1 и 222.2 УК РФ. Об этом сообщили в УФСБ по Нижегородской области.

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Полицейские и сотрудники спецслужбы обнаружили боеприпасы в январе 2024 года. В своем гараже осужденный хранил банку с 400 г пороха и боеприпас 30 мм с осколочно-трассирующим снарядом, уточнили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Подсудимому назначили шесть лет и три месяца лишения свободы условно. Боеприпасы суд решил передать Росгвардии.

Владимир Зубарев

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