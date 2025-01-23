Спектакли трех театров из Башкирии номинированы на премию «Золотая маска»

На национальную театральную премию «Золотая маска» по итогам сезона 2023-2024 годов номинированы четыре спектакля театров из Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спектакль «Гроза» Стерлитамакского русдрама попал в список претендентов на номинацию «Лучший спектакль. Большая форма. Драматический театр». Кроме того, театральный художник Фемистокл Атмадзас номинирован на премию «Лучшая работа художника-постановщика», а художница Ольга Атмадзас — «Лучшая работа художника по костюмам». Актер Радик Галиуллин претендует на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Все претенденты номинированы за участие в постановке спектакля «Гроза».

Художник Наталья Бирюкова вошла в номинацию «Лучшая работа художника. Театр кукол» за спектакль уфимского Театра кукол «Озеро заколдованного коня».

В число соискателей премии среди оперных и музыкальных театров попали дирижер Валерий Платонов («Лучшая работа дирижера»), режиссер-постановщик Ляйсан Сафаргулова («Лучшая работа режиссера»), актриса Любовь Буторина («Лучшая женская роль»), актер Василий Ефимов («Лучшая мужская роль»), художник-постановщик Екатерина Малинина («Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая работа художника по костюмам»), художник по свету Евгений Ганзбург «Лучшая работа художника по свету»). Все они номинированы за спектакль Башкирского государственного театра оперы и балета «В ночь лунного затмения», который попал в номинацию «Лучший спектакль».

На премию в категории «Лучший спектакль. Балет» попала постановка «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Его режиссер-хореограф Олег Габышев претендует на номинацию «Лучшая работа постановщика спектакля (балетмейстер/хореограф)». За роли в этом же балете на премию «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» претендуют Валерия Исаева и Сергей Бикбулатов.

Всего на соискание премии поступило 734 заявки, из которых допущены 567.

Идэль Гумеров