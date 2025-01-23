WSJ: Трамп может приостановить финансирование программ для исследования вирусов

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, который временно прекратит федеральное финансирование исследований вирусов, делающих патогены более опасными или заразными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников, такое решение направлено на ограничение работы ученых, которые при финансовой поддержке США исследуют вирусы, представляющие угрозу для здоровья человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Henning Bagger / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Henning Bagger / Reuters

По словам одного из источников, некоторые вирусы, такие как возбудитель птичьего гриппа H5N1, могут быть исключены из этого указа. Документ еще не утвержден окончательно, его детали продолжают разрабатываться. Как отмечает WSJ, ранее ряд республиканцев обвинил китайские лаборатории в распространении пандемии COVID-19. Кандидат на пост главы Национального института здравоохранения США доктор Джей Бхаттачарья поддержал приостановку таких исследований.

По мнению многих опрошенных WSJ вирусологов, исследования вирусов необходимы, чтобы подготовить человечество к будущим пандемиям. В случае подписания Дональдом Трампом такого указа США могут серьезно отстать от других стран, которые не прекратят научные исследования, предупреждает газета.

Первые указы и поручения Дональда Трампа на посту президента США — в материале «Ъ».