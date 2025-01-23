Московскому инвестору обещали господдержку для строительства отеля в Башкирии

Правительство Башкирии подписало соглашение о защите и поощрении инвестиций с московским ООО «Триа девелопмент». Инвестор планирует вложить в проект строительства двухэтажного придорожного отеля на 49 номеров в Уфимском районе около 221 млн руб. и создать 27 рабочих мест, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Соглашение предусматривает упрощенный порядок предоставления преференций для реализации инициативы. Ранее проект был представлен на «инвестиционном часе» в правительстве региона и включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики.

ООО «Триа девелопмент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2021 года в Москве. Владельцами являются Александр Корешев, Валерий Вилков и Ирина Филатова. Компания занимается гостиничным бизнесом. В 2023 году выручка ООО оставила 22,65 млн руб., убыток — 118,69 млн руб.

Майя Иванова