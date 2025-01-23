Большая часть ранних бронирований в приморских городах приходится на Сочи

Основная часть ранних бронирований в приморских городах приходится на Сочи, Адлер и Сириус — 37%. На втором месте Геленджик — 14%, на третьем — Анапа (10%), пишет РБК со ссылкой на данные МТС Travel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В целом, подсчитали аналитики, число ранних бронирований в городах черноморского побережья сейчас примерно на 30% выше прошлого года. Эксперты связывают это, в частности, с открытием новых средств размещения и с общим ростом внутреннего турпотока.

В «Яндекс Путешествиях» отметили, что за год число бронирований на лето больше всего выросло в Ейске — в 5,7 раза. Также вырос спрос в Туапсе (в 1,8 раза), Геленджике (+37%) и Сочи (+29%).

В сервисе «Островок» подсчитали, что в Краснодарском крае наблюдается рост числа бронирований на лето в Адлере и Горячем Ключе — почти на 20% к уровню прошлого года, в селе Лермонтово в Туапсинском районе — на 85%, в селе Мысхако — 63%, в поселке Дагомыс — на 59%.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что мазутная катастрофа в Анапе пока не влияет на Сочи и другие направления. Туристы в этом году бронируют поездки на лето раньше, чем в прошлом, считают эксперты.

Вячеслав Рыжков