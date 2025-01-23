В таможне назвали закрытие ММПО в Кольцово «нерациональным решением»

Начальник Уральского таможенного управления (УТУ) Алексей Фролов сообщил, что решение о закрытии места международного почтового обмена (ММПО) в екатеринбургском аэропорту Кольцово с марта 2025 года не связано с уменьшением объемов поставок. По его словам, за 2023 и 2024 год объемы посылок выросли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Количество посылок измеряется миллионами, и их количество будет только расти. Таможенные органы считают, что это не очень рациональное решение»,— прокомментировал прекращение приема международных посылок господин Фролов. По его словам, прекращение работы места международного почтового обмена связано с оптимизацией расходов «Почты России», поскольку ей приходится арендовать помещения в Кольцово. Теперь международные посылки будут приходить в Казань и Новосибирск, где у «Почты России» построены собственные помещения.

Алексей Фролов рассказал, что решение о закрытии ММПО в аэропорту Кольцово еще не принято окончательно. Планируется провести встречу, в которой будут участвовать представители таможни и «Почты России», специально для этого прибывает начальник Центральной почтовой таможни Алексей Накрошаев.

Напомним, с 1 марта 2025 года «Почта России» планирует прекратить прием международных посылок в аэропорту Кольцово. В организации объясняли, что деятельность ММПО прекратят минимум на год из-за «снижения объемов входящей международной почты» в последние несколько лет.

Анна Капустина