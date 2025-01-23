На проекты инициативного бюджетирования в Сочи направят 15 млн рублей

В Сочи на проекты инициативного бюджетирования для учреждений образования направят 15 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Лучшие идеи в школах уже определены, и на этой неделе началось голосование в детских садах. Рад, что сочинцы с юных лет активно приобщаются к работе в команде и вместе с родителями сами преобразуют пространство, в котором им интересно и комфортно»,— написал мэр.

Господин Прошунин уточнил, что городские власти поддержат 19 лучших проектов. До конца года администрация поможет открыть новые медиаклассы, экоцентры, площадки для творчества и реализовать другие проекты.

В сентябре минувшего года в Сочи благодаря победе шести местных проектов в конкурсе инициативного бюджетирования Кубани благоустраивали шесть новых общественных зон. Работы велись в нескольких районах курорта.

Вячеслав Рыжков