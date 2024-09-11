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Шесть новых общественных зон благоустраивают в Сочи

В Сочи обновляют шесть общественных пространств за счет финансирования из краевого бюджета. Благоустройство стало возможным благодаря победе шести местных проектов в конкурсе инициативного бюджетирования Кубани, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе специалисты завершили обустройство новой пешеходной зоны на улице Ленина. До ноября должны дополнительно озеленить территорию и установить зону для воркаута. В селе Верхнениколаевское подрядчики завершают благоустройство культурного центра на открытом воздухе.

В Лазаревском районе работы по созданию парковой зоны на улице Калараша подходят к финалу. Подрядчики завершили первый этап обновления парка по улице Партизанской и приступили к выполнению второго.

В Хостинском районе планируют обустроить скверы на улицах Есауленко и Октября. Завершить работы должны до конца года.

Мария Удовик

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