FT: Киев рассчитывает, что союзники отправят на Украину 50 тысяч военных

Украинские чиновники считают, что западные союзники смогли бы отправить на территорию страны около 50 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на границе с Россией в рамках возможного режима прекращения огня. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров Киева с Западом.

Бывший помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд указал, что численность 40 тыс. военных может обеспечить необходимую Украине защиту. По его словам, так Киев сможет не стать «легкой мишенью» и при этом не требовать немедленного подкрепления. Господин Гранд отметил, что такие силы могли бы быть сформированы в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами при поддержке стран Балтии Северной Европы.

В то же время, как пишет газета, между европейскими союзниками Украины ведутся переговоры об идее отправки миротворческих сил. Ожидается, что премьер-министр Британии Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте обсудят эту тему на неофициальной встрече, которая пройдет 3 февраля.

Идея отправки европейских военнослужащих на Украину в рамках потенциального режима прекращения огня обсуждается последние несколько месяцев. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп считает, что после прекращения режима огня на Украине следует разместить на ее территории «европейские силы» для контроля за соблюдением договоренностей. При этом, по словам собеседников, американские военные не будут вовлечены в эту миссию напрямую.

Подробнее о намерениях Трампа по конфликту — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».