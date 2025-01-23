Главой Карабаша стал Павел Титов

В Карабашском городском округе местное собрание депутатов избрало нового мэра. Им стал заместитель главы по финансам и экономике Павел Титов. Он приступит к своим обязанностям с 27 января. Об этом сообщает портал «Карабашский рабочий».

В конкурсе принимали участие Павел Титов и начальник управления экономики Карабаша Елена Шарлоимова. Еще одна претендентка, руководитель отдела по имущественным и жилищным отношениям администрации округа Галина Коробова, отозвала свою кандидатуру. Голосование депутатов состоялось 23 января. За Павла Титова проголосовали 12 из 13 депутатов. Отмечается, что один бюллетень признали недействительным.

Павел Титов — уроженец Мурманска. В родном городе он занимал различные должности в органах исполнительной власти. В 2020 году Павел Титов переехал в Челябинскую область, где стал руководить регионального центра по адаптивным видам спорта. В администрации Карабашского городского округа он начал работать в прошлом году, заняв должность замглавы по финансам и экономике.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко по собственному желанию покинул пост в конце ноября 2024 года. Тогда временно исполнять его обязанности стал заместитель мэра Вячеслав Коробейников.

Ольга Воробьева