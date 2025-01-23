Сочи входит в тройку популярных у иностранцев российских направлений

Интерес иностранцев к зимним поездкам в Россию за год вырос на 15–40%. Сочи входит в тройку популярных направлений с долей бронирований 3,7%. Курорт опережают Москва (12,3%) и Санкт-Петербург (6%), пишет «Ъ».

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«Помимо либерализации визового режима, это объясняется ослаблением рубля: поездки стали для иностранцев доступнее. Основной поток формируют гости из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Индии и постсоветских стран»,— отмечается в публикации.

В сервисе «Островок» заявили, что спрос иностранных туристов на гостиничное размещение в России за декабрь—февраль вырос на 15% год к году. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили об увеличении спроса на 40%.

С начала декабря по 20 января, рассказали аналитики, в шесть раз вырос по сравнению с прошлым годом спрос на требующиеся для деловых виз приглашения в Россию. Подавляющее большинство запросов — порядка 90% — поступает из Китая. В целом китайские туристы формируют 17% гостиничных бронирований иностранцев. Следом идет Белоруссия с 16%, а тройку лидеров замыкает Казахстан (6%).