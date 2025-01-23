В Казани стартуют проверки трех автобусных маршрутов с бескондукторной оплатой. Об этом сообщили в Telegram-канале муниципального предприятия «ПАТП № 2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начнутся проверки трех маршрутов автобусов с бескондукторной оплатой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани начнутся проверки трех маршрутов автобусов с бескондукторной оплатой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверять оплату проезда будут на маршрутах № 62, 72, 75. Также планируются выборочные проверки на других автобусах, где на линии работают кондукторы. Контролеры будут проверять оплату проезда через специальные служебные устройства. Граждан попросят приложить транспортную, социальную или банковскую карту к специальному устройству. Оплата за проезд не должна списаться повторно. Пассажир имеет право попросить сотрудника показать свое служебное удостоверение. Сообщается, что если кто-то просит пассажиров оплатить штраф на месте, то это мошенники.

В конце 2024 года в Татарстане штраф за безбилетный проезд повысили до 2,5 тыс. руб.

Диана Соловьёва