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Небольшие дожди с мокрым снегом не порадуют петербуржцев 23 января

Петербург продолжает находиться в зоне влияния теплого сектора очередного североатлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам синоптика, в связи с этим фактором в городе установится облачная погода. Пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление практически не изменится в течение дня и составит 758 мм. рт. ст., что немного ниже нормы. В пятницу, 24 января, петербуржцам стоит ждать похожей погоды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальные службы и дорожные предприятия Ленобласти перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом.

Андрей Маркелов

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