Определен подрядчик для ремонта памятника у проходных «Сорбента»

Победителем конкурса на выполнение ремонтных работ в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия — ансамбля «Памятник рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны» признано пермское ООО «Реставратор». Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 20,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, срок выполнения работ — 60 дней, но не позднее 20 апреля 2025 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы — не менее 60 месяцев.

Мемориал «Памятник рабочим и служащим химико-механического завода (в настоящее время — компания «Сорбент»), погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенный в Кировском районе Перми на ул. Гальперина, сооружен в 1977 году.