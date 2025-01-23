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В Актанышском районе Татарстана назначили врио руководителя исполкома

В Актанышском районе Татарстана во время заседания совета района был назначен временно исполняющий обязанности руководителя исполкома — им стал Ильфак Бариев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Актанышского муниципального района.

Кроме того, в районе был объявлен конкурс на пост руководителя исполкома.

Ранее должность главы исполкома Актанышского района занимал Рустем Ильясов, в декабре 2024 года суд отправил его в СИЗО, Ильясова обвиняют по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В мае 2024 года был задержан экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов, он также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Артём Дергунов

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