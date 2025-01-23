Ярославский вуз будет учить студентов защищать информацию заводов

Ярославский государственный технический университет в 2025 году открывает новое направление подготовки — «Информационная безопасность», профиль — «Организация и технологии защиты информации». Об этом сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Как объяснила ректор Елена Степанова, направление решили открыть из-за нехватки на рынке труда квалифицированных специалистов по информационной безопасности, вместе с тем предприятия в них остро нуждаются.

«Наши выпускники будут готовы разрабатывать, внедрять и сопровождать системы защиты информации ограниченного доступа и объектов критической информационной инфраструктуры, смогут работать специалистами по информационной безопасности и защите информации, что особенно актуально в современном мире»,— прокомментировала госпожа Степанова.

По направлению предусмотрена очно-заочная форма обучения, которая позволит студентам работать на полную ставку и применять на практике полученные знания. В ходе обучения студенты будут делать проекты, которые согласуются с возможным работодателем. Соглашения о сотрудничестве с заключены с разработчиками ПО «ИнфоТеКС», «Код безопасности», «Ред Софт», «Оборон-Экран».

Алла Чижова