Самолет из Сочи в Красноярск совершил вынужденную посадку в Абакане

Рейс авиакомпании «Россия», который следовал из Сочи в Красноярск, вынуждено приземлился на запасном аэродроме в Абакане. Причиной изменений стал сильный боковой ветер, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации представителей воздушной гавани, на борту Boeing 737-800 находились 145 пассажиров и 10 членов экипажа. Время возвращения самолета в Красноярск определят после его посадки в Абакане.

Среднесибирское УГМС предупреждает о понижении температуры воздуха и сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, а местами и до 25 м/с в центральных и южных районах Красноярского края.

«Ъ-Сочи» писал, что Уральская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейса из Ноябрьска в Сочи. Причина — непогода на Ямале.

Мария Удовик