Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самолет из Сочи в Красноярск совершил вынужденную посадку в Абакане

Рейс авиакомпании «Россия», который следовал из Сочи в Красноярск, вынуждено приземлился на запасном аэродроме в Абакане. Причиной изменений стал сильный боковой ветер, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации представителей воздушной гавани, на борту Boeing 737-800 находились 145 пассажиров и 10 членов экипажа. Время возвращения самолета в Красноярск определят после его посадки в Абакане.

Среднесибирское УГМС предупреждает о понижении температуры воздуха и сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, а местами и до 25 м/с в центральных и южных районах Красноярского края.

«Ъ-Сочи» писал, что Уральская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейса из Ноябрьска в Сочи. Причина — непогода на Ямале.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...