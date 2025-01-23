Самолет из Сочи в Красноярск совершил вынужденную посадку в Абакане
Рейс авиакомпании «Россия», который следовал из Сочи в Красноярск, вынуждено приземлился на запасном аэродроме в Абакане. Причиной изменений стал сильный боковой ветер, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
По информации представителей воздушной гавани, на борту Boeing 737-800 находились 145 пассажиров и 10 членов экипажа. Время возвращения самолета в Красноярск определят после его посадки в Абакане.
Среднесибирское УГМС предупреждает о понижении температуры воздуха и сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, а местами и до 25 м/с в центральных и южных районах Красноярского края.
«Ъ-Сочи» писал, что Уральская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейса из Ноябрьска в Сочи. Причина — непогода на Ямале.