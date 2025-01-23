Столичный «Спартак» покинул игрок, проданный «Амкаром» за 250 млн рублей

Бывший вратарь пермского «Амкара» Александр Селихов покинул ФК «Спартак», сообщила пресс-служба команды. У 30-летнего футболиста летом истекал контракт, но стороны досрочно решили прекратить сотрудничество. По данным «Спорт-Экспресса», «Спартак» выплатит Селихову 700 тыс. евро — полную сумму оставшейся зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Селихов

Фото: архив ФК "Амкар" Александр Селихов

Фото: архив ФК "Амкар"

Напомним, что вратарь перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Вместе с ним в столичный клуб перешел защитник «красно-черных» Георгий Джикия. Для пермского клуба это была рекордная сделка: на продаже вратаря «Амкар» выручил 250 млн руб., а защитника — 150 млн руб.

Александр Селихов провел в составе московского клуба 102 матча, выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны.

Георгий Джикия покинул «Спартак» по итогам прошлого сезона, отыграв 214 матчей.