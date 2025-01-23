22 января на дорогах Казани в 4 ДТП были ранены 5 человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано четыре ДТП, в которых пострадали 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

На одного человека совершили наезд на нерегулируемом пешеходном переходе. На двух человек наехали на регулируемом переходе для пешеходов. Также на местного жителя был совершен наезд во дворе дома. В другом происшествии столкнулись два автомобиля, где один не уступил дорогу при повороте налево встречному авто.

Всего за сутки поступило 248 сообщений о ДТП, 23 из них были с материальным ущербом. Кроме этого, были задержаны 8 нетрезвых водителей и пятеро — без автомобильных прав. В отделение полиции был доставлен один человек по подозрению в преступлении.

Артём Дергунов