Полиция Екатеринбурга на выходных проверила более тысячи мигрантов

В прошедшие выходные полиция проверила в Екатеринбурге 1084 иностранных граждан во время рейда, направленного на выявление нарушителей порядка в общественных местах и миграционного законодательства. В ходе рейда задержали 352 мигрантов, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Проверки проводились в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах. В результате рейдов за нарушение правил въезда в РФ к административной ответственности привлечено 82 иностранных гражданина, трое работали в России без патента, также составлено 29 протоколов за уклонение от прохождения дактилоскопии. Их планируют выдворить за пределы страны.

Кроме того, по итогам рейдов полицейские составили 38 административных протоколов: четыре — за употребление алкоголя в общественных местах, один — за мелкое хулиганство, три — за потребление наркотиков, два — за утрату документа, удостоверяющего личность, один — за проживание в РФ без паспорта, еще 27 человек привлекли за различные нарушения ПДД.

Также сотрудники полиции задержали трех местных жителей, у которых нашли и изъяли запрещенные вещества, в их отношении возбудили уголовные дела по ст. 228 УК РФ. Полицейские также задержали одного гражданина, который находился в федеральном розыске.

Ранее в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сотрудники городского УМВД провели профилактический рейд «Улица» по соблюдению миграционного законодательства и стабилизации оперативной обстановки. В отношении четырех мигрантов были составлены административные протоколы.

Ирина Пичурина