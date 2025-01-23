Показатель годовой инфляции в Прикамье оказался выше среднего по России

В декабре 2024 года годовая инфляция в Пермском крае выросла относительно ноября на 0,6%, до 9,8%. Это выше показателя по России в целом (9,5%). По данным Пермского отделения Банка России, основные причины ускорения инфляции в регионе связаны с высоким потребительским спросом, увеличением издержек производителей и поставщиков, а также с ослаблением рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Годовой темп прироста цен на продукты питания в декабре 2024 года повысился до 11,5% (в ноябре — 10,1%). Ускорился годовой рост цен на молоко, сыр и сливочное масло, свинину, говядину, мясные полуфабрикаты, замедлилось годовое снижение цен на охлажденную и мороженную курицу. Затраты производителей тепличных овощей (на электричество, логистику и оплату труда) продолжили расти. Это привело к подорожанию огурцов и помидоров.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре 2024 года вырос до 5,4% (в ноябре — 4,8%). Сокращение предложения топлива на внутреннем рынке и рост затрат АЗС, в том числе на логистику, привели к увеличению цен на основные марки бензина.

Темп прироста цен на услуги в декабре в годовом сопоставлении понизился до 12,9% (в ноябре — 13,1%).