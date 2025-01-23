В Свердловском районе Перми на продажу выставлено здание отеля

В Свердловском районе Перми, на ул. Куйбышева, 118а, на продажу выставили отель «Сталагмит». Согласно объявлению на сайте «Авито», четырехэтажное здание гостиницы на углу улиц Куйбышева и Хлебозаводской имеет площадь 1,1 тыс. кв. м.

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Площадь участка под строением — 1 тыс. кв. м, он предназначен для здания административно-бытового корпуса с антресольными и техническими этажами, здания проходной. Объект стоит 93 млн руб.

Раньше в здании «Сталагмита» находился офис строительного управления «Инкара» — ППСО (Пермское проектно-строительное объединение). Сейчас отель «Сталагмит» насчитывает 30 номеров. Помимо гостиницы, которая размещается на третьем и четвертом этажах здания, на первом и втором этажах находятся офисы различных компаний. Объект был построен в 1992 году.