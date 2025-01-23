Энергетики не смогли оспорить представление прокуратуры о превышении температуры воды, вызвавшем гибель форели

Арбитражный суд Пермского края отказал Пермской ГРЭС признать недействительным представление природоохранной прокуратуры, вынесенное 20 марта 2024 года по факту нарушения энергетиками водного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 2 марта прошлого года в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю, Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству от Пермского рыборазводного завода Камского-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (Добрянка) и от главы КФК Попова А. С. поступила информация о высокой температуре воды в отводящем канале Пермской ГРЭС. В результате проведенной проверки специалистами природоохранной прокуратуры выявлен факт нарушения водного законодательства и законодательства об охране водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Пермская ГРЭС с выводами надзорного органа не согласилась и обратилась в суд. По мнению заявителя, прокуратура таким образом допускает вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации, а также нарушения во время проверок. Однако суд с доводами истца не согласился.

Напомним, в марте 2024 года компания «ДоброFish» (развивает четыре направления деятельности: выращивание рыб элитных пород (стерлядь, форель, осетр); производство черной пищевой икры и ее переработку; туризм и воспроизводство водных биоресурсов) сообщила о гибели 12 тонн форели. Причиной гибели рыбы в компании назвали значительное повышение температуры воды. В компании посчитали, что Пермская ГРЭС превысила температурные нормы сбросной воды в водохранилище. На Пермской ГРЭС обвинения отрицали, заявив, что за все время наблюдений превышения установленного норматива температуры не было зафиксировано.