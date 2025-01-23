Энергетики не смогли оспорить представление прокуратуры о превышении температуры воды, вызвавшем гибель форели
Арбитражный суд Пермского края отказал Пермской ГРЭС признать недействительным представление природоохранной прокуратуры, вынесенное 20 марта 2024 года по факту нарушения энергетиками водного законодательства.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, 2 марта прошлого года в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю, Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству от Пермского рыборазводного завода Камского-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (Добрянка) и от главы КФК Попова А. С. поступила информация о высокой температуре воды в отводящем канале Пермской ГРЭС. В результате проведенной проверки специалистами природоохранной прокуратуры выявлен факт нарушения водного законодательства и законодательства об охране водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Пермская ГРЭС с выводами надзорного органа не согласилась и обратилась в суд. По мнению заявителя, прокуратура таким образом допускает вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации, а также нарушения во время проверок. Однако суд с доводами истца не согласился.
Напомним, в марте 2024 года компания «ДоброFish» (развивает четыре направления деятельности: выращивание рыб элитных пород (стерлядь, форель, осетр); производство черной пищевой икры и ее переработку; туризм и воспроизводство водных биоресурсов) сообщила о гибели 12 тонн форели. Причиной гибели рыбы в компании назвали значительное повышение температуры воды. В компании посчитали, что Пермская ГРЭС превысила температурные нормы сбросной воды в водохранилище. На Пермской ГРЭС обвинения отрицали, заявив, что за все время наблюдений превышения установленного норматива температуры не было зафиксировано.