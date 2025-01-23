«РИА Новости»: причиной смерти Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем

Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти Антона Коробкова-Землянского, главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» и пресс-секретаря певца Shaman'a, стали проблемы с сердцем на фоне приема медпрепаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Коробков-Землянский

Фото: @korobkovtv Антон Коробков-Землянский

Фото: @korobkovtv

О завершении судебно-медицинской экспертизы «РИА Новости» сообщил информированный источник. Собеседник агентства сказал, что в крови господина Коробкова-Землянского не нашли запрещенных веществ. «Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата»,— сказал он.

О смерти Антона Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября 2024 года. СМИ писали, что около полуночи ему стало плохо, он начал задыхаться. Жена вызвала врачей, но они не смогли спасти жизнь мужчины. Тогда источник «РИА Новости» предполагал, что господин Коробков-Землянский мог умереть от отравления неизвестным веществом. Ему было 40 лет.