К компании Юлии Высоцкой «Едим дома» подали иск на 100 тыс. рублей

Организация «Восьмая заповедь», защищающая права фотографов, подала иск к кулинарному интернет-порталу ООО «Едимдома.ру», принадлежащему актрисе Юлии Высоцкой, на сумму 100 тыс. руб. Об этом сообщается в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы и касается взыскания денежных средств с «Едимдома.ру». Суть претензий не раскрывается, поскольку заявление пока не принято к производству из-за нарушения правил оплаты госпошлины. Истец должен устранить этот недостаток до 17 февраля.

ООО «Восьмая заповедь» с 2023 года активно подает иски против сайтов и СМИ за использование чужих фотографий без указания авторства. Компания существует с 2010 года, основной вид деятельности — предоставление услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию радио- и телевизионного оборудования.

ООО «Едимдома.ру» работает 11 лет под руководством Юлии Высоцкой. Сайт публикует кулинарные рецепты и оказывает услуги по дизайну кухонь. В 2023 году компания получила выручку в 98 млн руб., что на 22,4 млн руб. (29,7%) выше, чем в 2022 году.