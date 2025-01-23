Минтруд решил резко повысить декретные студенткам

Министерство труда разработало законопроект, который предусматривает повышение пособий по беременности и родам студентам и аспирантам очных отделений вузов до 100% от прожиточного минимума в регионе, сообщают «Известия».

Из пояснительной записки следует, что, исходя из величины прожиточного минимума в целом по стране в 19,3 тыс. руб. в 2025 году, декретные для студенток могут вырасти до 90,2 тыс. руб. При этом в документе отмечается, что конкретная выплата будет зависеть от региона, где учиться студентка. В Липецкой и Тамбовской областях (наименьший прожиточный минимум в 16 тыс. руб.) — 74,9 тыс. руб.; на Чукотке (максимальный — 50,5 тыс. руб.) — 235,4 тыс. руб.

Сейчас пособие для студенток по беременности привязано к размеру стипендии, которая в среднем составляет 2-5 тыс. руб. в месяц, и варьируется в пределах 9,3-23,3 тыс. руб. В предложенном законопроекте выплаты предлагает отвязать от размера стипендии. Проект был подготовлен по итогам заседания Госсовета 20 декабря, которое было посвящено итогам Года семьи. В пресс-службе Минтруда сообщили «Известиям», что законопроект разместят для общественного обсуждения «в ближайшее время».