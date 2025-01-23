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Коммерсантъ FM
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обновлено 05:43

ТАСС: у бывшего замглавы Минобороны Иванова изъяли более 30 единиц оружия

При обыске в доме у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, растрате и выводе более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», изъяли более 30 единиц оружия.

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что среди изъятого есть охотничье и наградное оружие. «Все они отправлены на баллистическую экспертизу»,— добавил собеседник. Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года, на следующий день его арестовал Басманный суд Москвы. В то же время прошли обыски по его делу.

«У нашего подзащитного действительно имеется оружие, однако все единицы хранились им на законных основаниях, в установленном законом порядке, и были официально на него оформлены»,— сказал ТАСС один из адвокатов бывшего замминистра Денис Балуев.

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В отношении Тимура Иванова возбудили три дела. Первое — о растрате 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второе — о растрате свыше 3 млрд руб. банка «Интеркоммерц». Третье — о взятке в 1,2 млрд руб. Обвинение по третьему делу он отвергает. Заседание по первому делу в Хамовническом суде Москвы назначено на 29 января.

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