Умар Нурмагамедов отстранен от боев на полгода

Умар Нурмагамедов получил шестимесячную дисквалификацию из-за травм, полученных во время турнира UFC 311. Об этом сообщило издание MMA Junkie со ссылкой на исполнительного директора Спортивной комиссии штата Калифорния Энди Фостера.

Россиянин отстранен на 180 дней из-за перелома левой руки и еще на семь дней — для обязательного восстановления после предыдущего выступления.

19 января в ходе турнира UFC 311 Нурмагомедов встретился с грузинским чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили. Поединок продлился все пять раундов, судьи безоговорочно отдали победу Двалишвили. Как сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз, Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде. «Умар сломал руку в первом раунде. Это не оправдание»,— написал он в соцсети Х.

Также прошел бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева и бразильца Ренато Мойкано. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в четвертый раз.