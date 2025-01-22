«Ролс Изомаркет» построит в Переславле завод по производству труб

ООО «Ролс Изомаркет» планирует построить в Переславле-Залесском завод по производству труб из вспененного полиэтилена. Общественные обсуждения о воздействии строительства на окружающую среду назначены в городе. Они необходимы, так как Переславль входит в зону национального парка «Плещеево озеро».

Компания позиционирует себя как крупнейшего производителя технической теплоизоляции в России. У нее уже есть завод в Переславле-Залесском по выпуску изоляционных материалов из вспененного полиэтилена площадью 7 тыс. кв. м. «Ролс Изомаркет» выпускает продукцию под брендами Energomax, Energoflex и др.

ООО «Ролс Изомаркет» зарегистрировано в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2023 году составила 899,9 млн руб.

Антон Голицын