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В Ростовской области разработают план газификации до 2044 года

В Ростовской области ищут подрядчика, готового разработать план газообеспечения и газификации региона до 2044 года. Соответствующий тендер опубликовало донское министерство промышленности и энергетики на портале госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта — 71,6 млн руб. За эти деньги исполнитель должен будет проанализировать текущий уровень газообеспечения граждан, предложить ряд мер для развития газового сектора и оценить их экономическую эффективность. Кроме того, в проекте договора отдельно прописано, что победитель аукциона обязуется спрогнозировать потребность жителей в природном газе в период до 2030 года и учесть ее при разработке плана.

Подача заявок на участие в конкурсе уже закрыта, комиссия определяет победителя. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что власти Ростовской области готовы потратить 92 млн руб. на содержание камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Дмитрий Ковалевский

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