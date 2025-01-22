Донские власти потратят 92 млн рублей на содержание уличных камер до 2027 года
Власти Ростовской области объявили тендер на заключение контракта по обслуживанию системы видеонаблюдения комплекса «Безопасный город». Как следует из данных портала госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 92 млн руб.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Исполнитель обязуется поддерживать работу уличных камер до конца 2026 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 января включительно.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что государственный тендер на строительство второй очереди кладбища «Ростовское» временно приостановила ФАС. Причиной стала жалоба одного из участников.