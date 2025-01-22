Более 7 млрд рублей задолжали жители Кубани по ипотеке в 2024 году

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров с наибольшим объемом просроченной ипотечной задолженности. На 1 декабря 2024 года долги по ипотеке в крае достигли 7,3 млрд руб., сообщили в коллекторском агентстве «Долговой Консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

На первом месте находится Москва с суммой 16,6 млрд руб., Московская область следует за ней с 10,4 млрд руб., на четвертом месте Санкт-Петербург — 4,9 млрд руб.

Генеральный директор агентства отметил, что прогноз на конец 2024 года сбылся: объем просроченной ипотеки превысил 100 млрд руб. В течение 11 месяцев 2024 года ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке увеличилось в денежном эквиваленте на 34,87 млрд руб. по сравнению с прошлым годом, что в 13 раз больше (+3,39 млрд руб.). В процентном соотношении рост составил 52,1% против 5,3%.

Наталья Решетняк