Госэкспертиза одобрила проект строительства развязки на Амундсена — Онуфриева

Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева в Екатеринбурге, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новая развязка включает эстакаду длиной почти полкилометра, которая будет проходить над улицей Амундсена. На нижнем уровне предусмотрены пять съездов с регулируемым движением, что обеспечит связь с улицей Амундсена и прилегающими территориями, а также позволит транспорту на Объездной дороге передвигаться без светофоров. Как отметили в управлении госэкспертизы, проект развязки направлен на борьбу с пробками в районе Академического и Краснолесья, повышая транспортную доступность этих районов.

Напомним, в июне 2024 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о строительстве развязки Амундсена — ЕКАД до 2045 года. Разноуровневая развязка предусматривает четыре съезда, по ул. Амундсена вблизи развязки будут расположены две автобусные остановки.

Ирина Пичурина