В Екатеринбурге пешехода госпитализировали после наезда мусоровоза

В результате ДТП в Екатеринбурге при участии мусоровоза пострадала 17-летняя девушка-пешеход, сообщили в госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел 22 января около 9:48 на улице Блюхера, рядом с домом №63Г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo наехал на пешехода, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После столкновения девушка была отброшена на встречную машину Lada Granta. Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу №9 в тяжелом состоянии.

Инспекторы установили, что 50-летний водитель грузовика, житель Белоярского района, имеет 16-летний стаж вождения. Он рассказал, что увидел неожиданно выбегающую девушку и избежать столкновения не смог. Водителем Lada был 19-летний житель Екатеринбурга с менее чем двухлетним стажем вождения.

По факту ДТП проводится расследование для установления виновных. Сотрудники полиции направят информацию в подразделение по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию, а также обследуют образовательную организацию, где учится пострадавшая.

Ранее Госавтоинспекция Екатеринбурга начала искать водителя, устроившего ДТП на ул. Учителей и скрывшегося с места, в результате аварии пострадала 17-летняя девушка-пешеход.

Ирина Пичурина