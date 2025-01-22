В Екатеринбурге объявили в розыск водителя, устроившего ДТП с пострадавшей

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, устроившего ДТП и скрывшегося с места, в результате аварии пострадала 17-летняя девушка-пешеход. Как сообщили в ведомстве, ищутся очевидцы происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Инцидент произошел 21 января в 14:56 на ул. Учителей, 6 в Екатеринбурге. Неизвестный на Kia Bongo, ехавший по ул. Сулимова, при повороте на ул. Учителей наехал на пешехода — она переходила проезжую часть. После ДТП она с травмой ноги самостоятельно обратилась в травмпункт №7.

Напомним, в начале недели свердловская Госавтоинспекция разыскивала свидетелей ДТП со смертельным исходом, произошедшего в Новоуральске. Авария случилась 18 января около 13:35 на улице Автозаводской напротив дома №8.

Ирина Пичурина