Теплоснабжение 18 многоквартирных домов Ростова восстановлено

Сотрудники ООО «Ростовские тепловые сети» отремонтировали теплотрассу по ул. Маркова в Ленинском районе Ростова. Теплоснабжение 18 многоквартирных домов восстановлено, однако для полного возвращения тепла потребуется время — информирует городской Департамент ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Теплоснабжение перекрыли около 14:00 в связи с аварией на теплотрассе. В зону отключения попали дома в границах: улиц Курской, Футбольной, Тамбовской, Воронежской, Павленко, Курганной, Передовой, 20-й улицы и пер. Верхоянского.

Несколько дней назад в Ленинском районе Ростова уже устраняли дефект на теплотрассе. Тогда, 19 января, без тепла временно остались жильцы 11 многоэтажек.

Дмитрий Ковалевский