В Ростове устранили дефект на теплотрассе в Ленинском районе

В Ленинском районе Ростова устранили дефект, выявленный утром 19 январе на теплотрассе. Об этом сообщает и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за дефекта на теплотрассе по ул. Красноармейская, 36 теплоснабжение было отключено в 11 многоквартирных домах в границах: пер. Доломановский, ул. Лермонтовской, пл. Гвардейской и ул. М.Горького.

Сейчас бригада ООО «Ростовские тепловые сети проводит восстановительные работы – ведется заполнение теплотрассы. Ориентировочно через 3-4 часа тепло появится в домах жителей.

Ева Китаева